BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RECKITT AUF 7800 (8200) PENCE - 'OVERWEIGHT'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 4700 (4800) PENCE - 'BUY'JEFFERIES HEBT ROLLS-ROYCE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 125 (90) PENCEJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 118 (112) EUR - 'HOLD' JEFFERIES SENKT SSE PLC AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 1830 (2080) PENCEJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 13500 (12500) PENCE - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT GETINGE AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 174 (285) SEKJPMORGAN SENKT GSK AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 1350 (1600) PENCEJPMORGAN HEBT HIKMA AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 1950 (1760) PENCEJPMORGAN SENKT LUNDBECK AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 31 (43) DKKJPMORGAN HEBT NOVARTIS AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 85 (78) CHFJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 1100 (925) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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