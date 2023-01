NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Morphosys in einem Ausblick auf 2023 von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 18 auf 11 Euro gesenkt. Analyst Richard Vosser empfiehlt in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Pharma- und Biotechbranche Qualitätsaktien. Seine Schätzungen für die Branche senkte er für 2023 nur geringfügig, da diese ihre hohe Prämie zumindest während der Rezessionssorgen behalten dürfte. Er sieht zudem eine Zweiteilung in den Ausblicken der Pharmaunternehmen im neuen Jahr, was die kurzfristigen Prognosen und Pipelines betrifft, sowie auch längerfristig bis 2030. Bei Morphosys verwies Vosser auf beträchtliche Prognosekürzungen für das Medikament Monjuvi sowie auf die fehlende Pipeline für 2023./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.12.2022 / 21:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2023 / 00:15 / GMT

DE0006632003