Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S3/79: RBI-Chef Strobl hat 2023 Grosses vor, News Valneva & Covid, Chance für Palfinger und Mayr-MelnhofDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/79 , dem 1. Plausch im Neuen Jahr, geht es um die Auslosung der Runde 1 im 14. Aktienturnier, um einen Mediensager zum RBI-Chef Johann Strobl, zu den Gewinnern des 1. Vormittags Lenzing, FACC AT&S und Varta, Valneva liefert ein Covid-Update und ich habe Historisches und Amag, Semperit und Verbund. Ich trällere im Abspann "All the Young Dudes - ...

