Frankfurt, Germany (ots/PRNewswire) -Trive, die Multi-Asset-Investment-Plattform der nächsten Generation, hat Dennis Austinat zum neuen Geschäftsführer für die DACH-Region ernannt. Herr Austinat wird den Ausbau des Geschäfts in dieser Region von Frankfurt aus unterstützen.Trive bringt komplexe und anspruchsvolle globale Investmentprodukte auf eine nutzerfreundliche Plattform, die Kunden durch hochmoderne Technologie eine umfassend individualisierbare und reiche Trading-Erfahrung bietet.Im Rahmen des Expansionsplans hat Trive hat kürzlich zwei neuen Niederlassungen eröffnet, in Frankfurt und in Madrid. Das Start-up mit ambitionierten Zielen wird die Plattform weiter ausbauen und mit einem breiteren Produkt- und Serviceangebot ausstatten.Herr Austinat verfügt über 22 Jahre Erfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen und weist im Hinblick auf die Bereitstellung von Wert für Aktionäre, Kunden und Angestellte eine überzeugende Erfolgsbilanz auf.Herr Austinat stößt von eToro zu Trive, wo er 6 Jahre als Geschäftsführer und leitender Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz tätig war. Zuvor hatte er bereits 12 Jahre lang verschiedene Positionen bei mehreren Fintech-Unternehmen inne. Herr Austinat erlebte die Fintech-Revolution und den Aufstieg von Anlageprodukten für Privatanleger persönlich mit und setzt sich mit Leidenschaft für die Bereitstellung hochmoderner Produkte und Services ein.Engin Çubukçu, CEO und Chairman von Trive sagte: "Trive ist hocherfreut, Dennis willkommen zu heißen. Seine umfassende Branchenerfahrung macht ihn zu einer großartigen Bereicherung für das Team. Die DACH-Region ist ein wichtiger Markt für Trive. Investoren hier sind anspruchsvoll und bestrebt, den Wert ihrer Investitionen zu steigern. Als ein Veteran der Branche versteht Dennis die Anforderungen von Kunden und ist in der Lage, Investoren voranzubringen und ihre Investitionen in neue Höhen zu führen."Dennis Austinat, Trives Geschäftsführer für die DACH-Region, erklärte: "Ich freue mich sehr, bei Trive zu sein. Ich habe den Großteil meiner Karriere bei innovativen Fintech-Unternehmen gearbeitet und bin überzeugt, dass Multi-Asset die Zukunft ist. Moderne Trader wünschen sich einen kompetenten Partner, der alle Anlagebedürfnisse erfüllt. Trive ist dabei die beste Wahl. Als ein dynamisches und fortschrittliches Unternehmen steht Trive für die Zukunft von Investitionen."Herr Austinat fügte hinzu: "Die Kultur ist für mich persönlich sehr wichtig. Diese Überzeugung ist ein Wert, den ich mit Trive teile. Ich bin überzeugt, dass meine Erfahrung mit multikulturellen Teams in verschiedenen Ländern eine großartige Bereicherung sein wird. Ich freue mich sehr auf den gemeinsamen weiteren Weg mit Trive."Hinweise für RedakteureÜber TriveTrive ist eine expansive, dynamische und innovative Multi-Asset-Investment-Plattform der nächsten Generation.Trive bringt komplexe und anspruchsvolle globale Investmentprodukte auf eine nutzerfreundliche Plattform, die Kunden durch eine hochmoderne Technologie eine umfassend individualisierbare und reiche Trading-Erfahrung bietet. Dazu gehören One-Click-Trading, Order über Chart, fortschrittlichste Charting- und technische Analyse-Tools, fortschrittliche Order-Arten, Markttiefe und anpassbare Workspaces.Für Trive dreht sich alles darum, voranzuschreiten und niemals stillzustehen. Auch im Hinblick auf Reaktionsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit ist Trive führend - Trive ist einfach, unkompliziert, intuitiv und nahtlos.Trive macht das Komplexe einfach.