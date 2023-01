Baierbrunn (ots) -Die Ältesten unter den Alten sind psychisch überraschend gut durch die Corona-Pandemie gekommen. "Die Senioren haben Wege gefunden, weiterhin in Kontakt zu ihren Freunden und Angehörigen zu bleiben", sagt Daniela Jopp, Professorin an der Universität Lausanne (Schweiz). 92 Prozent der alten Menschen sind mit ihrem Leben zufrieden, hat die Psychologin in einer Studie herausgefunden. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" gibt hilfreiche Tipps, was wir von den Ältesten lernen können.Bewegt bleiben: Es muss nicht unbedingt Sport sein. Doch es ist wichtig, sich im Alltag ausreichend zu bewegen. Bleiben Sie körperlich aktiv, soweit es möglich ist.Vernünftig essen und trinken: Ernähren Sie sich gesund und ausgewogen. Kochen Sie möglichst oft selbst mit frischen Zutaten. Auf dem Speiseplan sollte viel Gemüse und wenig Fleisch stehen, Vollkornprodukte statt Backwaren aus Weißmehl, zudem sollte man gesunde Fette wie zum Beispiel Olivenöl verwenden. Zuckrige Lebensmittel und süße Getränke wie Limonaden sind zu vermeiden.Auf das Gewicht achten: Im Alter dürfen es zwar ein paar Kilogramm mehr sein als in jüngeren Jahren. Doch starkes Übergewicht ist für jeden ungesund. Es lohnt sich dann also auch für Senioren, einige Kilogramm abzuspecken.Beziehungen pflegen: Gute Kontakte zu anderen Menschen sind in jedem Alter wichtig. Dieser Vorteil zeigt sich auch in Gegenden, in denen besonders viele 100-jährige Menschen leben. Die ältesten Alten pflegen enge Beziehungen zu ihren Verwandten, Nachbarn und Freunden. Umgekehrt ist das Gefühl von Einsamkeit ebenso schädlich wie das Rauchen. Tipp: Bereinigen Sie Zerwürfnisse etwa mit Ihren Angehörigen oder mit Nachbarn.Sinn finden: Setzen Sie sich Ziele, die für Sie wichtig und erreichbar sind. Das können beispielsweise Orte sein, die Sie noch bereisen möchten, oder der Schulabschluss des Enkelkindes, den Sie noch erleben möchten. Setzen Sie sich neue Ziele, wenn eine Etappe geschafft ist.Weitere hilfreiche Tipps für gutes, gesundes Altern finden Sie in der aktuellen Ausgabe des "Senioren Ratgebers".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 01/2023 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter www.senioren-ratgeber.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/seniorenratgeberDE/).Pressekontakt:Julie von Wangenheim, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5407612