Hamburg (ots) -"Veganuary" ist eine Kampagne, die Menschen weltweit dazu ermutigt, sich im Januar und darüber hinaus vegan zu ernähren. Vegane Ernährung schützt die Umwelt, vermeidet Tierleid, hilft, den Klimawandel aufzuhalten und fördert die Gesundheit der Menschen. Veganismus ist aber auch eine Haltung für den bewussten Umgang mit der Natur, wozu auch ein bewusster Konsum veganer Produkte in der Ernährung, der Mode oder beim Wohnen und Einrichten gehört. Starten Sie mit unseren neuen veganen Wandfarben, den SCHÖNER WOHNEN Naturell Kreidefarben, in ein farbenfrohes Jahr!Eine Farbenserie, die für das Lebensgefühl von heute steht und nicht nur schönes, sondern auch gesundes und ressourcenschonendes Wohnen ermöglicht. Die zwanzig pudermatten und hochdeckenden Farbtöne werden unter Verwendung von natürlicher Kreide, Porzellanerde und hochwertigen Pigmenten hergestellt und schaffen ein natürliches und harmonisches Ambiente. Die vegane Rezeptur enthält ein Bindemittel, das zu 100 % aus nachwachsenden Rohstoffen (nach dem Massenbilanzverfahren) besteht. Die Wandfarben sind konservierungsmittelfrei und daher für Allergiker geeignet. Außerdem setzen wir auf eine ressourcenschonende und sehr gut recyclebare Metallverpackung. Die Farben tragen zudem das Umweltsiegel "Blauer Engel" und das Label "Klimaneutral Produkt" des unabhängigen Dienstleisters Climate Partner. Schön, wohngesund und vegan zugleich.Die 20 pudermatten, hochdeckenden Farbtöne schaffen ein besonders harmonisches und natürliches Ambiente. Wird die Naturell Kreidefarbe auf Holzmöbeln, Zierleisten oder Rahmen eingesetzt, bietet der Naturell Möbelschutz die passende Versiegelung für die Oberfläche. So gelingt der Ton-in-Ton-Look im Einklang mit der Natur.Machen Sie mit beim veganen Wohnen - nicht nur im Januar, sondern darüber hinaus!Das Bildmaterial in Form von Moodbildern und Freistellern finden Sie unter hier zum Download (https://rtlde.sharepoint.com/:f:/s/Pressematerial/EmCJH9aaAOVHum8gc1YCX_oBejvkykny67P7v3x9uh4zew).Weitere Neuheiten, Wohnstile und Farbtrends der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion gibt es in der Pressemappe Frühjahr/ Sommer 2023 hier zum Download (https://rtlde.sharepoint.com/:f:/s/Pressematerial/EhksHboNE3hKk0euLGx7gewBPpjoZAAwQGyCK4lduPnwLQ).