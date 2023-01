Die Materialknappheit in der Industrie hat sich merklich entspannt. Im Dezember berichteten laut deutschen ifo Institut 50,7 Prozent der befragten Firmen eine Knappheit, nach 59,3 Prozent im November. Dies ist der dritte Rückgang in Folge. "Eine Auflösung der Engpässe scheint sich nun in vielen Branchen abzuzeichnen", sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo Umfragen. "Dies wird die Konjunktur in den kommenden Monaten stützen. Abhängig von der Entwicklung der Corona-Lage in China kann es aber auch wieder zu Rückschlägen bei den Engpässen kommen." In nahezu allen Branchen der Industrie ist die Anzahl der Firmen mit Materialengpässen gesunken. Die aktuellen Werte liegen jedoch teilweise noch immer deutlich ...

