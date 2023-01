DJ POLITIK-BLOG/Germany Trade & Invest bekommt neue Geschäftsführerin

Germany Trade & Invest (GTAI), die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Bundes, erhält mit Julia Braune zum 1. Februar eine neue Geschäftsführerin. Braune verfüge über langjährige Berufserfahrung im Bereich der Umweltdienstleistungen, davon rund zwölf Jahre in der Wasserwirtschaft, wo sie zuletzt beim German Water Partnership (GWP), dem Netzwerk der deutschen Wasserwirtschaft, als Geschäftsführerin tätig gewesen sei, teilte die GTAI weiter mit. Braune tritt die Nachfolge von Dr. Jürgen Friedrich, dem bisherigen Sprecher der Geschäftsführung, an. Unter anderem seien die umfassenden Länderinformationen und die Unterstützung bei der Markterschließung wichtige Instrumente der Exportförderung, die auch Unternehmen aus der Wasserwirtschaft zu schätzen wüssten.

CDU-Sozialpolitiker Radtke fordert Verdopplung des Grundfreibetrags

Um Geringverdiener zu entlasten, fordert der CDU-Sozialpolitiker Dennis Radtke einen deutlich höheren Grundfreibetrag bei der Steuer. "Es braucht eine gezielte Entlastung für kleinere und mittlere Einkommen", sagte Radtke der Bild-Zeitung. "In einem ersten Schritt muss daher dringend der Steuerfreibetrag auf 20.000 Euro angehoben werden." Der Grundfreibetrag - also das Einkommen, bis zu dem keine Einkommenssteuer gezahlt werden muss - liegt seit dem Jahreswechsel bei 10.908 Euro für Ledige. "er Vollzeit arbeitet, muss davon auch leben können" begründete Radtke seinen Vorstoß. Hintergrund sind Angaben des Statistischen Bundesamtes, wonach inzwischen 1,8 Millionen Menschen in Deutschland mindestens einen Zweitjob haben.

