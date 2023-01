Nürnberg - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Dezember um 124.000 gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Gegenüber November wurden 20.000 mehr Arbeitssuchende registriert, wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte.



