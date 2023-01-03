Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 03.01.2023 Börsentäglich über 12.000 News von 678 internationalen Medien
Fast 120% an einem Tag: Große Spekulation auf nächste Triggermeldung
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2JF0E ISIN: US87407Q2075 Ticker-Symbol: 1QH 
München
03.01.23
08:17 Uhr
0,508 Euro
0,000
0,00 %
Branche
Internet
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
TAKUNG ART CO LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TAKUNG ART CO LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,5200,53511:28
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
TAKUNG ART
TAKUNG ART CO LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
TAKUNG ART CO LTD0,5080,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.