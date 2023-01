Köln/Berlin (ots) -Der Bundesvorsitzende des Arbeiter-Samariter-Bundes, Knut Fleckenstein, erklärt zu den Übergriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht: "Die Ereignisse in der Silvesternacht sind trauriger Höhepunkt einer seit Jahren beobachtbaren Verrohung und Respektlosigkeit gegenüber Einsatzkräften. Diese gewalttätigen Übergriffe auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht müssen Konsequenzen haben. Die Täter müssen ermittelt und bestraft werden.Der ASB setzt sich schon seit Jahren dafür ein, konsequent gegen diese Entwicklungen und gegen die Täter vorzugehen.Einsatzkräfte verdienen unseren Respekt. Sie zu behindern oder körperlich anzugreifen, wenn Sie Menschen in Not zu Hilfe eilen, ist menschenverachtend.Gewalt gegen Einsatzkräfte ist inakzeptabel. Darüber sollte es einen breiten gesellschaftlichen Konsens geben. Zuschauen reicht nicht."Pressekontakt:Dorothee WindenLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitArbeiter-Samariter-Bund Deutschland e. V.Telefon: +49 30 2325786-122Mobil: 0172 26 20 597E-Mail: d.winden@asb.deOriginal-Content von: ASB-Bundesverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6532/5407687