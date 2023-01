Unterföhring (ots) -"Die größte Herausforderung an der Nummer ist ganz simpel: Ich trinke keinen Alkohol." "Tagesschau"-Sprecher Jens Riewa mimt in der zweiten Ausgabe von "Stars in der Manege" am Freitag, 6. Januar 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 im "Clown-Restaurant" einen betrunkenen Kellner. "Zirkus - ich verbinde damit ein unglaubliches Glücksgefühl. Hier hole ich natürlich ein Stück Kindheit nach. Ich mache gern Quatsch und lass wirklich gern das Kind im Manne raus."Durch die SAT.1-Show führen Jana Ina Zarrella und Jörg Pilawa. Die "Zirkusdirektoren" begrüßen in "Stars in der Manege" außerdem: Sarah Engels, die an Strapaten mit Luftakrobatik beeindruckt. Evelyn Burdecki, die vor einem Armbrustschützen großen Mut beweist. Victoria Swarovski, die Teller tanzen lässt. Bruce Darnell, der das Publikum verzaubert. Moritz Hans, der am Hochseil die Balance hält. Matthias Mester, der bei Bodenakrobatik große Sprünge macht. Joey Heindle, der als Clown die Zuschauer:innen zum Lachen bringt.Bildmaterial aus der Show steht ab sofort im SAT.1-Presseportal auf http://presse.sat1.de/StarsInDerManege zur Verfügung."Stars in der Manege" - am Freitag, 6. Januar, um 20:15 Uhr, in SAT.1SAT.1 - Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHPressekontakt:Petra Dandl/Nathalie GalinaCommunications & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1169/-1186email: petra.dandl@seven.one/nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5407696