Der Ereignis- und Dokumentationskanal phoenix berichtet umfangreich über die Abschiedszeremonie für Benedikt XVI. Zentrales Element ist die Trauerfeier für den verstorbenen emeritierten Papst auf dem Petersplatz in Rom, die phoenix am Donnerstag, 5. Januar 2023 live überträgt. Der amtierende Papst Franziskus wird diesen Gottesdienst leiten. Danach wird der Sarg zur Beerdigung in die Grotten unter dem Petersdom gebracht. Laut Mitteilung des Heiligen Stuhls werden bei dem Trauergottesdienst nur Deutschland und Italien mit offiziellen Delegationen vertreten sein. Neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird Bischof Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz teilnehmen. Die Totenfeier für den ehemaligen Papst Benedikt XVI. wird "feierlich aber einfach" sein, wie Vatikansprecher Matteo Bruni bereits am Sterbetag angekündigt hatte. Damit werde dem Wunsch des Verstorbenen entsprochen.



Für phoenix verfolgt der Theologe und Moderator Stephan Kulle das Geschehen in Rom, er kommentiert die kirchliche Zeremonie und vermittelt Hintergründe. Kulle meldet sich bereits am Vorabend um 17.30 Uhr aus Rom, um von den Vorbereitungen für die Feierlichkeiten zu Ehren Joseph Ratzingers zu berichten. Im Gespräch mit Repräsentanten der Kirche und aus der Politik will er das theologische und weltliche Erbe des ehemaligen Papstes ergründen.



