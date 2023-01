Gerade erst hatte sich die Aktie von Morphosys etws erholen können, muss sie am heutigen Dienstag erneut einen Rücksetzer hinnehmen. Das Papier ist mit einem Minus von 2,6 Prozent auf 13,21 Euro erneut der schwächste Wert im MDAX. Grund für den erneuten Druck ist eine Abstufung durch die US-Bank JPMorgan.JPMorgan hat Morphosys in einem Ausblick auf 2023 von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 18 auf 11 Euro gesenkt. Analyst Richard Vosser empfiehlt in einer am Dienstag vorliegenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...