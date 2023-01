Das Börsenjahr 2022 war für mich ein Jahr zum Vergessen. Mit einer Gesamtrendite von minus 29 % in meinem Depot markiert das Jahr mein bisher schlechtestes als Aktionär. Doch auch in diesem Jahr gab es Lichtblicke. Schauen wir einmal auf meine Top- und Flop-Aktie aus 2022. Flop-Aktie: Upstart Holdings Mit einer Performance von sagenhaften minus 91 % hat Upstart Holdings (WKN: A2QJL7) den wenig ruhmreichen letzten Platz in meinem Depot in 2022 erreicht. Selbst wenn sich die Aktie ausgehend vom aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...