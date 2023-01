NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3200 Pence belassen, die Papiere aber von der Liste der 30 globalen Top-Anlageempfehlungen gestrichen. Mit der Entnahme ändere sich aber nichts an der grundsätzlich positiven Einschätzung des britischen Ölkonzerns, betonten der zuständige Analyst Biraj Borkhataria und seine Kollegen in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2023 / 02:06 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2023 / 02:06 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BP6MXD84

