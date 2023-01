Rimini, Italien (ots/PRNewswire) -Die größten Stars der Süßwarengastronomie nehmen an der SIGEP - The Dolce World Expo (https://en.sigep.it/) (44. Ausgabe) teil, der internationalen Fachmesse der Italian Exhibition Group (https://www.iegexpo.it/en/) für handwerklich hergestelltes Gelato, Gebäck, Backwaren und Kaffee, die vom 21. bis 25. Januar in Rimini (Italien) in Verbindung mit der AB Tech Expo (https://www.sigep.it/a.b.tech/presentazione) (7. Ausgabe) stattfindet, die sich auf Technologien und Maschinen für Bäckereien, Konditoreien und Süßwaren konzentriert. Die Sigep ist eine Veranstaltung, die Sie nicht verpassen sollten, wenn Sie neue Produkte entdecken und Ihr Wissen erweitern möchten.Zu den teilnehmenden Konditoren, die die Exzellenz ihrer Kunst in die ganze Welt getragen haben und zu wahren lebenden Legenden des Sektors geworden sind, gehören die Maestros Igino Massari, Salvatore De Riso, Alessandro Dalmasso, Roberto Rinaldini, Eugenio Morrone, sowie Marcus Bohr, Executive Pastry Chef bei Harrods in London, und Giancarlo Timballo, Präsident von Cogel Fipe und Organisator des Gelato World Cup.Und für diejenigen, die internationale Herausforderungen lieben, wird die 44. Ausgabe Gastgeber des Gelato Europe Cup sein, bei dem Österreich, Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland und Ungarn um den Einzug ins Finale des 10. Gelato World Cup kämpfen, der auf der SIGEP 2024 ausgetragen wird; Wettbewerberinnen aus Korea, Japan, Indien, Italien und Peru werden um den Titel Women's Pastry Queen kämpfen, während bei den Junior Pastry World Championship Nachwuchstalente unter 25 Jahren antreten werden.In der Bakery Arena wird die 5. Ausgabe der Bread in The City, eine internationale Bäckereimeisterschaft in Zusammenarbeit mit Club Richemont, stattfinden und es werden daran Teams aus China, Kroatien, Israel, Italien, Mexiko, den Niederlanden, Peru, Portugal und Spanien teilnehmen. Kaffeekünstler und versierte Baristas werden in der Coffee Arena gegeneinander antreten, um in den sieben Wettbewerben der SCA Italien (dem italienischen Zweig der Specialty Coffee Association), die als die Kaffeeweltmeisterschaft gelten, zu brillieren.FOKUS AUF SIGEP und A.B. Tech Expo 2023 Datum: 21. bis 25. Januar 2023; Organisation: Italian Exhibition Group S.p.A.; Ausgaben: 44. Sigep und 7. A.B. Tech Expo; Häufigkeit: jährlich; Veranstaltung: internationale Handelsmesse; Eintritt: nur für den Handel; Informationen: https://en.sigep.itKontakt:Italian Exhibition Group - Pressekontakte: Marco Forcellini, Leiter des Pressebürosmarco.forcellini@iegexpo.it;Silvia Giorgi, Koordinatorin des internationalen Pressebüros silvia.giorgi@iegexpo.it, Tel.: +39-0541-744814Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1972800/Sigep_photo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/italien-auf-der-sigep-2023-kommen-die-grossten-meister-der-konditorei-und-des-gelatos--von-massari-uber-bohr-bis-morrone--zu-den-wichtigsten-internationalen-wettbewerben-zusammen-301708079.htmlOriginal-Content von: Italian Exhibition Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100064094/100900710