Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) ist populär, keine Frage. Aber als ein erfolgreiches Investment kann man den E-Auto-Pionier wohl nicht mehr bezeichnen - zumindest, wenn man den Blick auf die kurzfristige Performance der Aktie richtet. So verlor das in Austin (Texas, USA) ansässige Unternehmen im Jahr 2022 rund 67 % an Wert - ein Wert, der weitaus schlechter ist als bei vielen anderen Technologieunternehmen. Gründe für die schwache Entwicklung Gründe mag es einige geben. Aus meiner Sicht ist der starke ...

