Das Börsenjahr 2022 ist Geschichte. Es war in den großen Indizes wie dem MSCI World oder dem S&P 500 das schlechteste Jahr seit 2008. Nun blicke ich voller Optimismus auf das Jahr 2023. Doch lass uns erst noch einmal zurückschauen auf die Gewinner und Verlierer des von Krisen geprägten Jahres 2022. Sektoren Wir beginnen mit einem Blick auf die Kursentwicklung der elf Sektoren in 2022 (Quelle: Fidelity). Lediglich ein Sektor konnte das Jahr mit einem Plus beenden: Der Energiesektor stand zum Jahresende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...