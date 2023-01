NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips auf "Underweight" mit einem Kursziel von 10,90 Euro belassen. Die Kursentwicklung im Medizintechnik-Sektor sei 2022 schrecklich gewesen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Inflation sei Alptraum für die Branche und dürfte auch 2023 den größten Gegenwind bringen. Bei Philips bleibt er konjunkturell bedingt vorsichtig, auch wenn Besserung in den Lieferketten in Sicht sei und die Kosten gesenkt wurden. Der unter Druck stehende Cashflow werfe Fragen auf hinsichtlich der Dividende./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2023 / 19:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2023 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000009538

