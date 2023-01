Die japanische MK Group hat 35 Elektroautos von BMW in ihre Taxisparten in Tokio und Kyoto eingeflottet. In der japanischen Hauptstadt setzt das Unternehmen nun 20 BMW i7 ein, in Kyoto haben weitere zehn BMW i7 sowie fünf BMW iX ihren Dienst angetreten. Verantwortet wird das Taxi-Geschäft in den beiden Städten von verschiedenen Töchtern der Unternehmensgruppe, der Kyoto MK und der Tokyo MK. Für Kyoto ...

Den vollständigen Artikel lesen ...