Der chinesische E-Auto-Hersteller Nio hat inzwischen zehn Batteriewechsel-Stationen in Europa installiert, sieben weitere sollen in Kürze in Betrieb gehen. Die zehn bisherigen europäischen Batteriewechsel-Stationen finden sich in Norwegen, Deutschland, Schweden und den Niederlanden. Bei der zehnten Station, die kurz vor dem Jahreswechsel in Betrieb ging, handelt es sich um einen Standort in den Niederlanden. ...

