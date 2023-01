Heute im gabb: Um 11:38 liegt der ATX TR mit +1.39 Prozent im Plus bei 6760 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 2.47% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +4.08% auf 6.37 Euro, dahinter Warimpex mit +3.85% auf 0.675 Euro und Rosenbauer mit +3.80% auf 31.45 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14242 (+1.32%, Ultimo 2022: 13923, 2.29% ytd). - News zu Andritz, EVN, Aktienkäufe bei Cleen Energy- Johann Strobl und All the young Dudes- Unser Robot sagt: Addiko Bank, Frequentis, Flughafen Wien und weitere Aktien auffällig; Herbert Juranek führt im CEO-Ranking - Börsegeschichte 3.1.: Extremes zu Porr und Rosenbauer- Österreich-Depots: Diese 45 PIR-Partner 2023 gibt es zum Jahresstart- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +1.29% vs. last gabb, +2.22% ytd, ...

