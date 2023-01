Mainz (ots) -Nach mehr als zehn Jahren folgt eine Fortsetzung der legendären und ehrgeizigen ZDF/BBC-Dokureihe "Eisige Welten". Denn die frostigen Regionen der Erde gehören zu den außergewöhnlichsten, aber auch gefährdetsten Lebensräumen der Welt. Ihnen widmet sich die sechsteilige "Terra X"-Dokureihe "Eisige Welten II" ab 8. Januar 2023, sonntags, 19.30 Uhr, im ZDF. In der ZDFmediathek sind die sechs Folgen mittwochs vor Ausstrahlung, ab 6.00 Uhr, verfügbar.Neben Arktis und Antarktis, die schon damals Thema waren, geht es nun auch um die Tierwelt an den kältesten Orten jenseits der Polarregionen - in den Hochgebirgen. Nirgendwo sonst sind die Auswirkungen des Klimawandels so gegenwärtig wie in diesen Lebensräumen.Die Koproduktion von ZDF, BBC, France Télévisions und Migu Video arbeitet mit modernster Technik und zeigt beeindruckende, zum Teil noch nie gesehene Natur- und Tieraufnahmen aus den eisigsten Gebieten der Erde. Im Mittelpunkt der Auftaktfolge stehen zunächst engagierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ihr Leben dem Verständnis und dem Erhalt dieser einzigartigen Welten gewidmet haben.Sendedaten und Folgentitel:Eisige Welten II: Planet im Wandel (1/6)ZDF: Sonntag, 8. Januar 2023, 19.30 UhrZDFmediathek: ab Mittwoch, 4. Januar 2023, 6.00 UhrEisige Welten II: Nordpolarmeer (2/6)ZDF: Sonntag, 15. Januar 2023, 19.30 UhrZDFmediathek: ab Mittwoch, 11. Januar 2023, 6.00 UhrEisige Welten II: Gipfel der Welt (3/6)ZDF: Sonntag, 22. Januar 2023, 19.30 UhrZDFmediathek: ab Mittwoch, 18. Januar 2023, 6.00 UhrEisige Welten II: Antarktis (4/6)ZDF: Sonntag, 29. Januar 2023, 19.30 UhrZDFmediathek: ab Mittwoch, 25. Januar 2023, 6.00 UhrEisige Welten II: Taiga und Tundra (5/6)ZDF: Sonntag, 5. Februar 2023, 19.30 UhrZDFmediathek: ab Mittwoch, 1. Februar 2023, 6.00 UhrEisige Welten II: Planet der Extreme (6/6)ZDF: Sonntag, 19. Februar 2023, 19.30 UhrZDFmediathek: ab Mittwoch, 12. Februar, 6.00 UhrAnsprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terraxPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pressemappe/eisige-welten-iiDie ersten beiden Folgen stehen akkreditierten Journalistinnen und Journalisten im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5407861