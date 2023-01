Photovoltaik ist der Gewinner unter den Erneuerbaren mit dem stärksten Zubau und der größten Zunahme am Anteil der Stromerzeugung. Sie ist die einzige Energiequelle, die ihre Ausbauziele erreicht hat.Erstmals lag der Anteil der erneuerbaren Energien an der Last im Netz übers Jahr gemittelt bei über 50 Prozent. Wenn auch nur knapp mit 50,3 Prozent, aber ein Meilenstein ist geschafft. Das zeigt die Jahresauswertung des zur Stromerzeugung des Fraunhofer ISE. In einem turbulenten Jahr an den Energiemärkten war Photovoltaik die einzige erneuerbare Energiequelle, die ihre von der Bundesregierung gesteckten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...