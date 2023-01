In Frankreich gibt es mit e-Vadea einen neuen Betreiber von HPC-Parks. Das Unternehmen hat nach einer im Frühjahr 2022 gewonnenen Ausschreibung des Autobahn-Betreibers Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) nun acht Ladeparks an Autobahn-Raststätten in Frankreich in Betrieb genommen. Hinter dem neuen HPC-Netzwerk stehen SPIE CityNetworks, eine französische Tochtergesellschaft der SPIE-Gruppe, und der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...