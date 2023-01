Brenntag: Milliardenschwere Übernahme geplatzt

Werbung







Eine 5,2 Milliarden USD schwere Übernahme ist gescheitert. Der Weltmarktführer für die Verteilung von Chemikalien aus Essen stieß auf aufgemischte Aktionärsgefühle. Die Übernahme wurde teilweise kritisch betrachtet.



Übernommen werden sollte die US-Konkurrenz Univar Solutions, welche an der New Yorker Aktienbörse gelistet ist. Entsprechende Gespräche für eine Übernahme begannen bereits im November und auch weitere Zukäufe sind ausdrücklich von Brenntag-CEO Christian Kohlpaintner vorgesehen. Ein großer Investor äußerte sich kritisch gegenüber dem Brenntag-Vorstand und verwies auf unverhältnismäßig hohe Risiken durch einen Zukauf.









