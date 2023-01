Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3787/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/80 geht es u.a. um zwei Austro-Titel, die ytd nach eineinhalb Handelstagen bereits zweistellig im Plus sind: Lenzing und FACC. Bizarres gibt es bei der Strabag und auch in der ATX-Beobachtungsliste. Bei den Handelsvolumina gab es gestern ein Long-time-Low und auch der Anti Home Bias ist ein Thema, dieser betrifft nicht nur Institutionelle und Politiker, daher promote ich weiter den Home Bias, denn dieser hätte auch gute Effekte auf das Handelsvolumen. Und: RHI Magnesita ist neu im Rosgix, also da ein ...

