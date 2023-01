Nach dem starken Start ins Börsenjahr 2023 legt der DAX auch am Dienstag weiter zu. Zwischenzeitlich stand sogar ein Plus von rund 1,5 Prozent zu Buche, aktuell sind es etwa 0,6 Prozent auf mehr als 14.150 Zähler. Vor dem Handelsstart in den USA, wo die Börsen gestern noch geschlossen waren, zeigen sich die Anleger zuversichtlich."Mit dem Beginn des Börsenjahres an der Wall Street geht das Handelsjahr 2023 heute richtig los", kommentierte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. "Jetzt muss ...

