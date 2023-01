Um 11:38 liegt der ATX TR mit +1.39 Prozent im Plus bei 6760 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 2.47% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +4.08% auf 6.37 Euro, dahinter Warimpex mit +3.85% auf 0.675 Euro und Rosenbauer mit +3.80% auf 31.45 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14242 (+1.32%, Ultimo 2022: 13923, 2.29% ytd). Die Jänner-Ausgaben des gabb sind präsentiert von IRW-Press (Podcast mit IRW-Chef Joe Brunner hören: https://www.audio-cd.at/page/podcast/3731 ) , eine aktuelle News betrifft GoldMining Inc.: GoldMining Inc. kündigt aktualisiertes At-the-Market Eigenkapitalprogramm an Das 14. Aktienturnier, wieder presented by IRW-Press, startete gestern .Infos stets live unter http://www.boerse-social.com/tournament . (Der Input von Christian Drastil für ...

