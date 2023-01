Es herrscht Ungewissheit am Ölmarkt. Grund dafür ist das Ende der Lockdowns in China. Der Markt weiß noch nicht so recht, wie er damit umgehen soll und welche Folgen das Reopening aus kurz- und mittelfristiger Sicht haben wird. Charttechnisch betrachtet gibt es allerdings Hinweise darauf, wie sich die Preise entwickeln werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...