Die Deutsche Post - einer der größten DAX-Verlierer im vergangenen Jahr - startet sehr gut in das neue Börsenjahr 2023. Rückenwind erhalten die Anteilscheine des Bonner Logistikriesen im heutigen Handel auch in Form eines positiven Analystenkommentars. So rät das US-Analysehaus Bernstein Research nach wie vor zum Kauf. So hat deren Analyst Alexander Irving die Deutsche Post in einem Ausblick auf die europäische Logistikbranche 2023 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die 2022 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...