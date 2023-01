Eine Studie kommt zu dem Schluss, dass wir die Geschwindigkeit überschätzen, in der Roboter die Arbeitsplätze von Menschen ersetzen. Das gilt auch für das Ausmaß. In der aktuellen Ausgabe der wissenschaftlichen Zeitschrift Socius findet sich eine Studie von der Brigham Young University, in der unsere Wahrnehmung in Bezug auf Roboter analysiert wird. Dabei geht es vor allem um die Angst, am eigenen Arbeitsplatz von einer synthetischen Instanz ersetzt zu werden. Das Tempo sei bei Weitem nicht so hoch, wie es die Menschen glauben. Auch das Ausmaß der Verdrängung sei viel geringer als angenommen, so das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...