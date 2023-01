Für die Einfahrt in Umweltzonen benötigen wie berichtet auch Elektroautos eine grüne Plakette. Das jüngste Beispiel kommt aus München, wo die Fahrerin eines BMW i3 100 Euro Bußgeld plus 28,50 an Gebühren bezahlen soll, weil sie ohne grüne Plakette in die Umweltzone der Stadt fuhr. Das Bayerische Polizeiverwaltungsamt erklärt auf Nachfrage, dass aufgrund der Gesetzeslage "eine Einfahrt mit einem E-Fahrzeug ...

