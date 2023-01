© Foto: Kin Cheung - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



BYD verkaufte im Dezember eine Rekordzahl von Elektrofahrzeugen. Die Position als weltgrößter Verkäufer von E-Autos wird gefestigt. Die Aktie haussiert und zieht andere E-Autoaktien mit sich - bis auf eine.

Der chinesische E-Autohersteller meldete für den Monat Dezember eine Fahrzeugproduktion und einen Fahrzeugabsatz von 235.215 bzw. 235.197 Einheiten. Das entspricht einem Anstieg von 151,7 bzw. 152,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum. Das teilte der in Shenzhen ansässige Automobilhersteller in einer Mitteilung an die Börse in Hongkong mit. Die Verkäufe der reinen Elektroautos von BYD stiegen im vergangenen Monat im Vergleich zum November um vier Prozent auf 235.197 Einheiten.

BYD hat seine Verkäufe im Jahr 2022 auf 1,86 Millionen Einheiten mehr als verdreifacht, die meisten davon in China. Ein Großteil der BYD-Modelle liegt preislich zwischen 100.000 Yuan und 200.000 Yuan (etwa 29.000 US-Dollar) - weitaus günstiger als Tesla und andere Wettbewerber wie Nio und Xpeng, deren Modelle jeweils mehr als 300.000 Yuan kosten.

Chinas Null-Covid-Politik hat in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt verheerenden Schaden angerichtet. Verbraucher schnüren ihre Geldbeutel enger, insbesondere bei teuren Produkten wie Autos.

BYD hat seit März 2022 zehn Monate lang in Folge neue monatliche Verkaufsrekorde aufgestellt. Im zweiten Quartal hatte der Autohersteller bereits Elon Musks Tesla entthront. Citi-Analysten sehen BYD als einen der Hauptgewinner der Konsolidierung in der Branche und behalten ihre Kaufempfehlung für die Aktie mit einem Kursziel von 640 Hongkong-Dollar (81,98 US-Dollar) bei.

Hauptrivale Tesla verfehlte dagegen die vierteljährliche Absatzschätzung der Wall Street um sechs Prozent und lieferte im letzten Quartal des Jahres 2022 weltweit nur 405.278 Elektroautos aus.

Die in Honkong notierten BYD-Titel starten mit einer Hausse ins neue Jahr und ziehen andere E-Autoaktien mit sich. Li Auto-Titel notieren zweistellig höher, XPeng-Aktien liegen rund zwei Prozent im Plus. Tesla-Papiere setzen dagegen ihre Talfahrt auch im neuen Jahr fort.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion