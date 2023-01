EQS-News: leon-nanodrugs GmbH / Schlagwort(e): Research Update

LEON schließt erfolgreich Entwicklung seines innovativen Reaktors zur effizienteren Herstellung von Lipid-Nanopartikeln ab



Stufenlose Skalierbarkeit durch flexiblen Reaktor ermöglicht erhebliche Zeitvorteile von Entwicklung bis Marktversorgung LEON hat bei der Entwicklung des firmeneigenen Reaktors eine herausragende Präzision erzielt, die außergewöhnliche Reproduzierbarkeit von Partikelgröße und -verteilung und somit nahtlosen Prozesstransfer, von Entwicklung bis zum kommerziellen Maßstab, ermöglicht

Voraussetzungen für die Serienfertigung des LEON-Reaktors sind damit erfüllt - ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer breiten Anwendung der Produktplattform NANOnow für die Verkapselung von beispielsweise mRNA-Wirkstoffen in Lipid-Nanopartikeln

LEON-Management steht während der JP Morgan Week (9. - 12. Januar 2023) in San Francisco für Meetings zur Verfügung 3. Januar 2023, München - Die leon-nanodrugs GmbH ("LEON"), ein Wegbereiter der Nanotechnologie für die pharmazeutische Industrie, gibt heute den erfolgreichen Abschluss ihrer Reaktorentwicklung bekannt. Der firmeneigene Reaktor, der nunmehr alle Voraussetzungen für die Serienproduktion erfüllt, ermöglicht eine herausragende Reproduzierbarkeit der Eigenschaften von Lipid-Nanopartikeln (LNPs) und damit eine bahnbrechende Technologie zur Produktion von LNPs sowie zur Verkapselung von Transfektionsmaterial (wie zum Beispiel mRNA) oder pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) in jedem Stadium der präklinischen und klinischen Entwicklung bis hin zur Marktversorgung. Christian Nafe, CFO von LEON, kommentierte: "Die Ergebnisse unserer Reaktorentwicklung zeigen eindrucksvoll, dass LEON einen wichtigen Meilenstein in der Produktentwicklung erreicht hat und damit auf einem guten Weg hin zur erfolgreichen Kommerzialisierung ist. Unser Reaktor wird von Harro Höfliger mit höchster Präzision hergestellt. Somit können wir unser Versprechen von einem nahtlosen Prozesstransfer - vom präklinischen Maßstab für die Produkt- und Prozessentwicklung bis hin zur Marktversorgung - erfüllen. Mit der Implementierung dieses firmeneigenen Reaktors in alle Geräte unserer NANOnow-Produktplattform ist LEON auf dem richtigen Weg, um unser Konzept für eine deutlich schnellere und effizientere Herstellung von LNPs und anderen Gentransferprodukten auf den Markt zu bringen und die Anforderungen der biopharmazeutischen Industrie zu erfüllen." "Unser selbst entwickelter Reaktor kann zukünftig mit einer außerordentlich geringen Variabilität hergestellt werden. Bei einer Abweichung von nur 2 µm verfügt das modulare System über austauschbare Düsen mit einem Durchmesser zwischen 100 µm und 500 µm. In Folge dieser hohen Präzision können wir hervorragende Daten hinsichtlich Reproduzierbarkeit und Verteilung der Partikelgröße messen," fügte Dr. Frank Stieneker, CSO von LEON, hinzu. "Diese großartigen Ergebnisse wären ohne die engagierte und leidenschaftliche Arbeit unseres Forschungsteams nicht möglich gewesen, für die ich sehr dankbar bin."



- - - - - LEON steht im Umfeld der JP Morgan Healthcare Conference in San Francisco (9. - 12. Januar 2023) gerne für Treffen zur Verfügung, um die Möglichkeiten der Produktplattform NANOnow vorzustellen und das Marktpotenzial für diese weit fortgeschrittene technische Innovation zu erörtern. Bitte kontaktieren Sie uns per e-Mail oder über LinkedIn, um einen Termin mit Christian Nafe und Dr. Klaus Binder zu vereinbaren. - - - - -



ÜBER LEON-NANODRUGS leon-nanodrugs ("LEON") Ziel ist es, einen neuen Standard für die Herstellung von Therapeutika auf Basis von Nanopartikeln zu setzen. Mit einer selbstentwickelten Plattform für das nahtlose Up-scaling, verbunden mit einer hohen Produktionsleistung, verfolgt das 2011 gegründete, private Unternehmen mit Sitz in München erfolgreich seine Mission: Die Bereitstellung einer bahnbrechenden Produktionstechnologie zur Verkapselung von mRNAs oder pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) in Lipid-Nanopartikel (LNPs). Dies adressiert einen hohen ungedeckten Bedarf der Biotechnologie- und Pharmaindustrie sowie von Auftragsherstellern (CDMOs). Durch die deutlich gesteigerte Effizienz und Geschwindigkeit der Herstellung wird der Zugang zu mRNA-Impfstoffen, therapeutisch verbesserten Biologika oder niedermolekularen Wirkstoffen erleichtert und die Wirtschaftlichkeit verbessert. LEON verfügt bis 2041 über Patentschutz mit breiter internationaler Abdeckung. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://leon-nanodrugs.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter. KONTAKT: MEDIENANFRAGEN: leon-nanodrugs GmbH

Christian Nafe, CFO

Telefon: +49-89-41424889-0

e-Mail: c.nafe@leon-nanodrugs.com MC Services AG

Katja Arnold / Eva Bauer

Telefon: +49-89-210228-0

e-Mail: leon-nanodrugs@mc-services.eu

