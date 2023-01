Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Dax erneut stark - Setzt sich weiter von 14 000 Punkten ab Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt auch am zweiten Handelstag des Jahres gut. Um die Mittagszeit verzeichnete der Dax ein Plus von 1,38 Prozent auf 14 263,54 Punkte. Damit setzte er sich … weiterlesen Ukraine-Krieg Kriegsdemo in Russland wegen toter Rekruten in der Ukraine In der russischen Stadt Samara hat es eine Trauerfeier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...