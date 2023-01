Tesla verfehlt Erwartungen bei ausgelieferten Fahrzeugen - Außerdem: Charttechnischer Jahresausblick mit Jörg Scherer

Werbung







Nach einem turbulenten Jahr 2022 für die Tesla-Aktie, bei dem unter dem Strich am Ende ein Minus von über 60% verbucht wird, stand am gestrigen Abend die Veröffentlichung der im vierten Quartal 2022 ausgelieferten Fahrzeuge auf dem Plan. Dabei wurden allerdings die Erwartungen von Experten verfehlt, was in einem vorbörslichen Kursrückgang der Aktie resultierte.



Die Anzahl der ausgelieferten Fahrzeuge betrug im vierten Quartal über 405.000 und stellt damit einen neuen Quartalsrekord dar. Auch bei Betrachtung des gesamten Jahres 2022 wurden mit 1,3 Millionen etwa 40% mehr Fahrzeuge ausgeliefert als im Vorjahr. Die Zahlen liegen jedoch unter dem von Tesla Ende 2021 anvisierten Wachstum von durchschnittlich 50% pro Jahr. Als Reaktion darauf kommt es bei der Tesla-Aktie vorbörslich zu einem Kursrückgang von über 5%. Weiteren Druck erzeugt dabei der Fakt, dass Tesla fast 35.000 Fahrzeuge mehr hergestellt hat, als am Ende ausgeliefert wurden, was auf Nachfrageprobleme zurückzuführen ist.









Für die Wirtschaft mehren sich die Zeichen, dass die bevorstehende Rezession nicht so tief ausfallen wird, wie bisher erwartet. Was bringt 2023 also für die Börse? Welche Hinweise geben uns die technischen Indikatoren? Diese und weitere Fragen beantwortet Ihnen Jörg Scherer, charttechnischer Analyst der HSBC, im Rahmen des kommenden Live-Webinars mit dem Titel "Der große charttechnische Jahresausblick mit Jörg Scherer" am Donnerstag, den 05.01.2023 ab 18:30 Uhr.









