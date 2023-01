Sydney (ots/PRNewswire) -Die Partnerschaft zwischen Baraja, dem Entwickler der bahnbrechenden Spectrum-Scan-LiDAR-Technologie, und Veoneer, dem weltweit führenden Unternehmen für Automobilsicherheit, wurde mit einer Investition von Veoneer in Baraja erweitert. Dies folgt auf die kürzliche Ankündigung einer fortschrittlichen Entwicklungsvereinbarung mit einem großen Automobil-Erstausrüster (OEM). Baraja macht mit der laufenden Validierung seines Spektrum-HD25-LiDAR-Produkts der nächsten Generation, das speziell für die Automobilintegration entwickelt wurde, bedeutende Fortschritte.Die Investition von Veoneer ist ein klares Signal von führenden Erstausrüstern und Branchenvertretern, dass Spectrum HD25 weiterhin große Fortschritte in Richtung Kommerzialisierung macht.Spectrum HD25 markiert einen Generationssprung für LiDAR-Sensoren in der Automobilindustrie. Das Spectrum HD25 basiert auf der proprietären Spectrum-Scan-Solid-State-Scanning-Plattform von Baraja, die von Grund auf entwickelt wurde, um völlig neu zu überdenken, wie Autos die Welt um sich herum wahrnehmen, und wird Erstausrüstern dabei behilflich sein, wirklich autonomes Fahren zu ermöglichen. Das LiDAR-System bietet die Reichweite, Auflösung und Leistung, die für die sichere Bereitstellung autonomer Funktionen erforderlich sind, ohne die traditionellen Kompromisse, denen andere herkömmliche LiDAR-Technologien gegenüberstehen. Spectrum HD bietet das weltweit erste LiDAR-System, das Per-Point-Doppler-Leistung auf Hardware-Ebene mit einem abstimmbaren Wellenlängenlaser und einer Random Modulation Continuous Wave (RMCW)-Entfernungsmessung kombiniert, um eine unvergleichliche Leistung und Genauigkeit bei Reichweite und Geschwindigkeit zu liefern."Veoneer ist ein wahrer Marktführer in der Automobilsicherheit, und diese Investition bestätigt die Markttraktion der Per-Point-Doppler-LiDAR-Technologie von Baraja. Wir begrüßen das kontinuierliche Engagement von Veoneer für Baraja", so Federico Collarte, Gründer und CEO von Baraja.Veoneer entschied sich zunächst für eine Partnerschaft mit Baraja, nachdem es die Technologie von 70 LiDAR-Unternehmen ausgiebig getestet hatte. Baraja wurde auf der Grundlage seiner robusten Technologie und Produktplanung ausgewählt, die die OEM-Spezifikationen erfüllen, um die Fahrzeugintegration zu ermöglichen. Seit Beginn ihrer Zusammenarbeit haben Veoneer und Baraja eng zusammengearbeitet und eine starke Partnerschaft entwickelt, um internationale Erstausrüster in der Automobilbranche mit LiDAR-Technologie zu versorgen.Informationen zu BarajaBaraja baut die Zukunft von LiDAR auf, um das autonome Fahren in der Zukunft zu ermöglichen. Mit seiner revolutionären Spectrum-Scan-LiDAR-Technologie bietet Baraja führenden Automobilunternehmen ein Solid-State-System auf der Fast Axis, das einen neuen Maßstab in Bezug auf Präzision und Zuverlässigkeit setzt.Baraja wurde 2016 von den Telekommunikationstechnikern Federico Collarte und Cibby Pulikkaseril gegründet, die eine Möglichkeit entdeckten, die bewährte Glasfaser- und Photonik-Technologie der Branche zu nutzen, um die Probleme zu lösen, denen herkömmliche LiDAR-Technologien gegenüberstehen. Baraja wird von Sequoia, Blackbird Ventures, Hitachi Construction Machinery und Main Sequence Ventures unterstützt.Kontakt:Brittney, Popa,bpopa@mbe.groupLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1975425/Baraja_Primary_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/baraja-erhalt-eine-investition-von-veoneer-auf-der-grundlage-der-vereinbarung-uber-fortschrittliche-entwicklung-mit-dem-globalen-automobil-erstausruster-301711395.htmlOriginal-Content von: Baraja, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100093704/100900725