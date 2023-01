Die Dongfeng-Marke Voyah hat ihre ersten Elektroautos in Europa ausgeliefert. Im Dezember wurden die ersten 136 Exemplare des elektrischen SUV-Modells Voyah Free an Kunden in Norwegen übergeben. 2023 sollen weitere Märkte folgen - Deutschland wird bisher nicht genannt. Bei Voyah handelt es sich um eine sehr junge Marke, der Premium-Ableger des Autobauers Dongfeng hat im August 2021 seine ersten Fahrzeuge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...