Frances Haugen fordert in einem Interview, dass Elon Musk den Twitter-Algorithmus veröffentlichen sollte. So könne er die Plattform in einen öffentlichen Platz verwandeln und zusätzlich das Unternehmen profitabler machen. Die Facebook-Whistleblowerin Frances Haugen hat Elon Musk dazu aufgefordert, den Twitter-Algorithmus zu veröffentlichen. In einem Interview in der Show NBC News' Meet the Press sagte sie, dass das ein wichtiger Schritt ist, wenn Musk die Plattform wirklich zu einem "öffentlichen Stadtplatz" machen wolle, wie Business Insider ...

Den vollständigen Artikel lesen ...