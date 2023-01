© Foto: MG RTL DSpreitzenbarth



Auch wenn in diesem Jahr keine Wahlen anstehen, bleibt es spannend an der Wall Street. Bleibt der US-Markt der "place to be" für Anleger? Fragen an USA-Expertin Sandra Navidi.

Ukraine-Krieg, China-Sorgen, Rezessionsangst: Es gibt zahlreiche Faktoren und Ereignisse, die das Börsenjahr 2023 prägen könnten. Wall-Street-Expertin Sandra Navidi spricht von "vielen Unbekannten in der Rechnung" für 2023.

In den USA könnte die Frage nach der Nachfolge von US-Präsident Joe Biden wieder in den Vordergrund rücken, genau wie das Thema der Schuldenobergrenze.

Warum ESG-Investments bei vielen Groß-Investoren für Ärger sorgen, warum es für Zinssenkungen noch zu früh sei und warum Anleger stets kritisch bleiben sollten, das erklärt Navidi im Interview. Jetzt einschalten und mehr erfahren!

