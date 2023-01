Fünf absolute Top-Strategien in einem Wertpapier: https://bit.ly/3WZKaGx Jetzt das Five Lions Zertifikat kennenlernen und in jeder Marktlage profitieren! Ukraine-Krieg, China-Sorgen, Rezessionsangst: Es gibt zahlreiche Faktoren und Ereignisse, die das Börsenjahr 2023 prägen könnten. Wall-Street-Expertin Sandra Navidi spricht von "vielen Unbekannten in der Rechnung" für 2023. In den USA könnte die Frage nach der Nachfolge von US-Präsident Joe Biden wieder in den Vordergrund rücken, genau wie das Thema der Schuldenobergrenze. Warum ESG-Investments bei vielen Groß-Investoren für Ärger sorgen, warum es für Zinssenkungen noch zu früh sei und warum Anleger stets kritisch bleiben sollten, das erklärt Navidi im Interview. Jetzt einschalten und mehr erfahren! 0:00 Einleitung 0:30 Wie steht es um Joe Biden - 1:30 Großereignisse 2023 3:40 Was macht die Fed - 4:58 Gefahr einer Rezession 6:02 Weiter in USA investieren - 7:48 Fazit