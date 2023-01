Susanne Lederer-Pabst versteht sich nicht nur als Schnittstelle zwischen ausländischen Fondsanbietern und institutionellen Investoren. Sie will vor allem für ihr Herzblut-Thema "Impact Investing" Bewusstsein schaffen. Im Börsepeople Podcast spricht sie über einige Sprünge ins kalte Wasser, jede Menge learning by doing und die Kreativität von Zahlen. Susanne Lederer-Pabst ist seit mehr als zwanzig Jahren im Finanz-Geschäft tätig. Über einige Stationen bei Banken und als Fondsmanagerin ist sie mittlerweile seit vielen Jahren mit der von ihr gegründeten Dragonfly Finance im Impact Investing tätig. Die Libelle im Firmennamen ist für sie exemplarisch, wie sie im Börsepeople Podcast erklärt: "Die Libelle, ...

