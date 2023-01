The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.01.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.01.2023



ISIN Name

AU0000160905 AUSTRAL.+NW.ZEAL.BK.GRP.

AU0000233538 SYNERGIA ENERGY LTD.

BE0003678894 BEFIMMO S.A.

GB00BKSB1674 SOURCEBIO INTL. LS-,0015

NO0010890726 PLAY MAGNUS AS NK 1

US0525283042 A.N.Z. BKG GRP ADR 1

US68906L1052 OTONOMY INC. DL-,001

US81255T1088 SEASPINE HLDGS DL-,01

OTONOMY-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de