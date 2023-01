MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Berliner Silvesternacht:

"Der Rauch der Berliner Silvesternacht hat sich verzogen. Dafür werden jetzt Nebelkerzen geworfen, um zu verschleiern, was nach dieser Gewaltorgie durch überwiegend arabischstämmige Männerhorden doch nicht mehr zu bestreiten ist: Berlin hat ein Gewaltproblem und Deutschland ein Integrationsproblem. Bundesinnenministerin Faeser droht den Tätern "mit der ganzen Härte des Gesetzes", bringt es gleichzeitig aber fertig, über deren Identität den Mantel des Schweigens zu breiten, weil sie die dann folgende Migrationsdiskussion scheut. Ohne klare Benennung der Fakten aber kann es keine Debatte über Ursachen und Konsequenzen der Gewalt geben. Was in Berlin geschah, war eine Manifestation der Verachtung für unseren als wehrlos wahrgenommenen Staat und seine uniformierten Repräsentanten. Wer statt über Integration, Migration und mehr Schutz für unsere Polizisten und Sanitäter jetzt lieber über Böllerverbote redet, will von der Wahrheit ablenken."/ra/DP/ngu