WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden empfängt Japans Ministerpräsidenten Fumio Kishida in der kommenden Woche im Weißen Haus. Bei dem Treffen am 13. Januar solle es um Nordkorea, Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie "die Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße" gehen, teilte das Weiße Haus am Dienstagabend (Ortszeit) mit. Biden werde unter anderem seine "volle Unterstützung" für Japans kürzlich veröffentlichte Nationale Sicherheitsstrategie bekräftigen. Japan hatte angekündigt, angesichts der Bedrohung durch Nordkoreas Raketen- und Atomwaffenprogramm sowie Chinas wachsendes Machtstreben massiv aufrüsten zu wollen./nau/DP/zb