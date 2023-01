Lange haben Politik und Wirtschaft um das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) gerungen, welches Unternehmen verpflichten soll, bestimmte Sorgfaltspflichten in Bezug auf Menschenrechte und Umweltrechte in den eigenen Lieferketten einzuhalten. Nun tritt es bereits am 1. Januar 2023 für Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitern in Kraft. Bildquelle: Shutterstock.com Ein Jahr...

Den vollständigen Artikel lesen ...