Der Goldpreis hat zuletzt von deutlich gesunkenen Renditen für Staatsanleihen profitiert und den höchsten Stand seit einem halben Jahr erreicht. An der Börse in London stieg der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) zeitweise bis auf rund 1.850 Dollar. So teuer war das Edelmetall zuletzt im vergangenen Juni.In Euro gerechnet stieg der Goldpreis ebenfalls deutlich, um mehr als zwei Prozent auf 1.740 Euro je Unze.Marktbeobachter verwiesen auf die jüngste Entwicklung an den Märkten für Staatsanleihen ...

