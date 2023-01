Tech-Universum trifft Glitzerwelt. Mehr als 3000 Unternehmen und über 100 000 Besucher wollen vom 5. bis 8. Januar in Las Vegas klären, wie Technologie bei "den größten Herausforderungen der Welt" helfen kann. Die CES, im Selbstverständnis das weltweit einflussreichste Technologie-Event, meldet sich mit aller Kraft zurück. Von einer "historischen CES nach schwierigen Jahren" spricht Gary Shapiro, CEO des Veranstalters Consumer Technology Association. Was Shapiro damit meint, lässt sich schon an den reinen Zahlen ermessen. Die Ausstellungsfläche wird um mehr als 70 Prozent größer sein als bei der ersten Nachpandemie-CES im vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...